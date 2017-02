Sinkgraven vraagteken bij Ajax

AMSTERDAM - Trainer Peter Bosz van Ajax moet afwachten of hij zondag in de thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo weer kan beschikken over Daley Sinkgraven. De middenvelder die door Bosz is omgeschoold tot linksback, miste de laatste twee wedstrijden van de Amsterdamse club vanwege een enkelblessure. Het is voorlopig twijfelachtig of Sinkgraven in actie kan komen tegen Heracles.

Door ANP - 24-2-2017, 17:36 (Update 24-2-2017, 17:36)

Met Nick Viergever op de plek van Sinkgraven won Ajax twee keer met 1-0, zondag in de eredivisie bij Vitesse en donderdag de return in de Europa League tegen Legia Warschau. Viergever maakte tegen de Polen het enige doelpunt.

Ajax trapt zondag om 16.45 uur af en weet dan het resultaat van de topper tussen koploper Feyenoord en PSV. ,,De concurrentie laat sowieso punten liggen, wij mogen dat in ieder geval niet doen'', zei Lasse Schöne vrijdag. ,,We moeten doorzetten waarmee we bezig zijn.''