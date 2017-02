Financiële huishouding ADO Den Haag voldoende

DEN HAAG - De financiële huishouding van ADO Den Haag is in orde. De licentiecommissie van de KNVB heeft de eredivisieclub ingedeeld in de zogenoemde categorie 2, die staat voor 'voldoende'. Dat meldde ADO Den Haag vrijdag.

Door ANP - 24-2-2017, 16:36 (Update 24-2-2017, 16:36)

De indeling in categorie 2 is gebeurd op basis van de jaarcijfers, die voor 1 februari bij de voetbalbond binnen moesten zijn. De financiële positie van ADO was lange tijd onzeker omdat het geld van United Vansen (UVS), het bedrijf van de Chinese eigenaar Wang Hui, lang op zich liet wachten. Eind januari kwam de benodigde 2 miljoen euro alsnog binnen.

De KNVB presenteert eens in de zoveel tijd de indeling van de categorieën. Clubs die in categorie 1 zitten, moeten werken aan financieel herstel. Categorie 2 houdt in dat de situatie als 'voldoende' is beoordeeld. De clubs in categorie 3 zijn financieel gezond.