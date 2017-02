Cocu: column van KNVB-directeur zorgwekkend

EINDHOVEN - Een column van Gijs de Jong, directeur operationele zaken van de KNVB, is niet goed gevallen bij PSV-trainer Phillip Cocu. De Jong schreef dat hij hoopt dat Feyenoord zondag de belangrijke wedstrijd tegen de Eindhovenaren in De Kuip wint. ,,Ik zal thuis duimen voor Feyenoord. Ja, sorry Eindhoven, maar ik meen dat'', tekende De Jong, geboren Brabander en normaal gesproken PSV-fan, op.

Cocu zei vrijdag op de afsluitende persconferentie voor het duel met de koploper zich te hebben verbaasd. ,,Laat ik vooropstellen dat als jij een column schrijft, dat je daar rustig voor gaat zitten. Dan heb je er dus over nagedacht. Dan vind ik het wel zorgwekkend dat de algemeen directeur van de KNVB zich hierover uitlaat. Of het nou PSV is, of Ajax of Feyenoord. Dat maakt me helemaal niet uit. Het lijkt mij dat je dat vanuit die positie helemaal niet moet doen'', aldus Cocu.

,,Ja, ik ben er verbaasd over. Dat heeft er niets mee te maken dat hij hoopt dat Feyenoord wint. Ik denk dat iemand die in zo'n functie werkt alle belangen van het Nederlandse voetbal behartigt en moet aansturen. Dan ga je je volgens mij niet uitlaten over voorkeuren.''