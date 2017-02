Cocu neemt Locadia mee naar Feyenoord

EINDHOVEN - Jürgen Locadia is door trainer Phillip Cocu opgenomen in de selectie van PSV voor de belangrijke uitwedstrijd tegen koploper Feyenoord van zondag. De aanvaller maakte maandag na maandenlange afwezigheid zijn rentree bij Jong PSV. Locadia, die een uur meedeed tegen NAC Breda, kreeg na dat duel geen terugslag en is fit voor de ontmoeting met Feyenoord.

Door ANP - 24-2-2017, 14:52 (Update 24-2-2017, 14:54)

Tot dusverre kwam Locadia dit seizoen tot vier optredens in het eerste elftal van PSV. Eind augustus liep hij een liesblessure op en aan het einde van zijn revalidatietraject kreeg Locadia te maken met een knieblessure, waarvoor een kijkoperatie noodzakelijk was.

PSV heeft net als Feyenoord de beschikking over een nagenoeg complete selectie. Bij de regerend landskampioen uit Eindhoven ontbreekt alleen Ramon Pascal Lundqvist. ,,Je merkt aan alles dat er een belangrijke wedstrijd aankomt. Dat is ook het mooie aan het vak, het beleven van topsport'', aldus Cocu vrijdag. ,,Feyenoord heeft heel constant gepresteerd, heel solide. Dat is heel knap.''

In De Kuip zal PSV moeten winnen om serieus mee te blijven doen in de titelstrijd. Cocu: ,,Wij moeten zorgen dat we in de race blijven. Lukt het niet om de achterstand te verkleinen, dan wordt het steeds moeilijker. Al het andere dan winst is voor ons te weinig.''