Van Bronckhorst heeft wat te kiezen tegen PSV

ANP Van Bronckhorst heeft wat te kiezen tegen PSV

ROTTERDAM - Koploper Feyenoord is de laatste week in aanloop naar de topper tegen PSV goed doorgekomen. Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft zondag de beschikking over een vrijwel fitte selectie. Alleen de al langer geblesseerde verdediger Sven van Beek is niet inzetbaar.

Door ANP - 24-2-2017, 14:51 (Update 24-2-2017, 14:54)

Michiel Kramer, dit seizoen als invaller al enkele keren belangrijk, kreeg woensdag tijdens de training een bal op zijn oog en liep daarbij een bloeding bij zijn oogkas op. De aanvaller ondergaat vrijdag een laatste controle, maar Van Bronckhorst zei dat hij ervan uitgaat dat hij Kramer gewoon in zijn selectie op kan nemen.

Tonny Vilhena werd vorig weekeinde tegen ADO Den Haag op de bank gehouden, omdat hij bij een gele kaart tegen PSV geschorst zou zijn. Nu de middenvelder terugkeert in het team, gaat dat ten koste van een van de anderen. Twee weken terug tegen FC Groningen slachtofferde Van Bronckhorst aanvoerder Dirk Kuijt en mocht Jens Toornstra vanaf het begin meedoen. ,,Wie dat zijn, vertel ik nog niet'', aldus Van Bronckhorst vrijdag over de elf basisspelers die hij in zijn hoofd heeft. ,,Ik zeg daar nooit iets over op vrijdag, dus dat doe ik nu ook niet.''

Feyenoord versloeg zondag ADO Den Haag met 1-0 en boekte zo na de winterstop de zesde zege op rij. Ook PSV won alle competitieduels in het nieuwe jaar. Van Bronckhorst: ,,Tegen ADO speelden we onze minste wedstrijd na de winterstop. Zondag moeten we weer ons niveau halen. We kunnen goede zaken doen, maar ook bij winst denk ik niet dat we PSV definitief afschudden in de race.''

Het verschil tussen koploper Feyenoord en PSV is acht punten.