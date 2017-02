Strootman tegen Lyon, Blind treft Rostov

NYON - AS Roma speelt voor een plaats in de kwartfinales van de Europa League tegen Olympique Lyon. De Italiaanse ploeg van Oranje-international Kevin Strootman gaat donderdag 9 maart eerst op bezoek in Frankrijk, waar AZ donderdag met liefst 7-1 van Lyon verloor. Bij Lyon staat sinds kort oud-PSV'er Memphis Depay onder contract.

Door ANP - 24-2-2017, 14:02 (Update 24-2-2017, 14:02)

Daley Blind werd met Manchester United in de achtste finales gekoppeld aan het Russische FK Rostov, dat in de voorronde van de Champions League Ajax uitschakelde en later in de groepsfase PSV voorbleef. Besiktas, met de Nederlander Ryan Babel, lootte het Griekse Olympiakos Piraeus als volgende opponent.

Schalke 04 (waar Klaas-Jan Huntelaar voetbalt) en Borussia Mönchengladbach, de twee overgebleven Duitse clubs, treffen elkaar in de achtste finales. Met AA Gent en Racing Genk staan er ook twee Belgische teams tegenover elkaar. Genk staat onder leiding van de Nederlandse coach Albert Stuivenberg.

Verdediger Bram Nuytinck speelt met zijn werkgever Anderlecht in de achtste finales tegen Apoel Nicosia.