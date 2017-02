Real vermoedelijk zonder Varane naar Napels

MADRID - Real Madrid zal over een kleine twee weken vermoedelijk zonder Raphael Varane naar Italië reizen voor de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League tegen Napoli. De verdediger raakte woensdag in de competitiewedstrijd tegen Valencia geblesseerd. Uit onderzoek bleek vrijdag dat Varana een spierblessure in zijn bovenbeen heeft opgelopen, en naar verwachting drie weken aan de kant staat.

Door ANP - 24-2-2017, 13:12 (Update 24-2-2017, 13:12)

Real leed bij Valencia de tweede nederlaag van het seizoen in de competitie (2-1), en heeft nog één punt voorsprong op FC Barcelona. De Madrilenen speelden wel een wedstrijd minder.

Varane stond dit seizoen in achttien competitiewedstrijden en zeven duels in de Champions League in de basis van Real Madrid, dat bij Napoli een voorsprong van 3-1 verdedigt uit de eerste wedstrijd.