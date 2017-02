Bookmakers gokken op Mancini bij Leicester

ANP Bookmakers gokken op Mancini bij Leicester

LONDEN - De bookmakers in Engeland verwachten dat de Italiaanse trainer Roberto Mancini zijn landgenoot Claudio Ranieri zal opvolgen bij Leicester City. Bij zowel Sky Bet als William Hill is Mancini de favoriet

Door ANP - 24-2-2017, 8:57 (Update 24-2-2017, 8:57)

Ranieri, die Leicester vorig seizoen naar de titel in de Engelse Premier League leidde, werd donderdag vrij onverwacht op straat gezet door de clubleiding. Mancini's laatste club was Internazionale, waar hij vorig jaar augustus moest vertrekken. De Italiaan heeft een grote reputatie in Engeland, omdat hij in 2012 Manchester City kampioen maakte.

Andere trainers die het goed doen bij de bij bookmakers zijn Guus Hiddink en Frank de Boer, hoewel Nigel Pearson, oud-trainer van Leicester, nog iets hogere ogen gooit. De Boer volgde vorig jaar Mancini op bij Inter, maar de oud-trainer van Ajax werd na drie maanden al ontslagen.