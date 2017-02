Ajax loot mee in Europa League

AMSTERDAM - Ajax hoort vrijdagmiddag welke club de volgende tegenstander wordt in de Europa League. De ploeg van trainer Peter Bosz bereikte donderdag de achtste finales door Legia Warschau met 1-0 te verslaan, voldoende om door te bekeren na het doelpuntloze gelijkspel vorige week in Polen (0-0). Ajax kan bij de loting worden gekoppeld aan onder meer Manchester United, AS Roma en Olympique Lyon, de Franse club die AZ over twee duels met liefst 11-2 versloeg.

Door ANP - 24-2-2017, 4:07 (Update 24-2-2017, 4:07)

De loting begint om 13.00 uur op het hoofdkantoor van de UEFA in Nyon. Opvallend genoeg zitten er liefst drie Belgische clubs bij de laatste zestien in de Europa League: Anderlecht, AA Gent en Racing Genk. Duitsland (Borussia Mönchengladbach en Schalke 04) en Rusland (Krasnodar en Rostov) zijn nog met twee clubs vertegenwoordigd.

De andere ploegen die Ajax kan treffen zijn Apoel Nicosia, Besiktas, Celta de Vigo, FC Kopenhagen en Olympiakos. Voor de loting gelden geen restricties, wat betekent dat clubs uit hetzelfde land ook aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De wedstrijden in de achtste finales staan voor 9 en 16 maart op het programma, de finale van het toernooi is op 24 mei in de Zweedse stad Solna.