AA Gent stunt op Wembley

LONDEN - AA Gent heeft donderdag met steun van zo'n 8000 fans in Londen gestunt tegen Tottenham Hotspur. De Engelse topclub, uitgeweken naar Wembley, bleek niet in staat de 1-0-nederlaag van vorige week in de knock-outfase van de Europa League weg te poetsen. Dat kwam mede door een domme actie van Dele Alli. De middenvelder kreeg direct rood na een smerige overtreding in de 39e minuut. Met tien man kwamen de Spurs niet verder dan 2-2.

Door ANP - 23-2-2017, 23:21 (Update 23-2-2017, 23:21)

Al na tien minuten leidde de thuisploeg. Oud-Ajacied Christian Eriksen brak op rechts door en passeerde doelman Lovre Kalinic met een bekeken schot. Gevaarlijk werd Gent amper, maar met hulp van Harry Kane stond het na 20 minuten wel weer gelijk. De topschutter van de thuisclub trof met een kopbal het eigen doel. Tottenham bleef de betere ploeg, maar Alli benadeelde zijn ploeg met een schandalige overtreding op Brecht Dejaegere.

Met tien man drong Tottenham ook na rust aan. Na ruim een uur scoorde Victor Wanyama de 2-1, maar de Gentse invaller Jérémy Perbet maakte er acht minuten voor tijd 2-2 van. In de slotfase mocht Vincent Janssen nog heel even opdraven bij de Spurs.

Racing Genk werd, nadat Anderlecht zich eerder al had gekwalificeerd, de derde Belgische ploeg die de laatste zestien bereikte. Onder leiding van de Nederlandse coach Albert Stuivenberg wonnen de Limburgers met 1-0 van FC Astra. In Roemenië was het een week geleden 2-2 geworden. De beslissende treffer werd in de 67e minuut gemaakt door de Spanjaard Alejandro Pozuelo. Jean-Paul Boëtius mocht in de slotminuut als invaller het feestje meevieren.