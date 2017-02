Lineker: ontslag Ranieri is onvergeeflijk

LEICESTER - Het ontslag van manager Claudio Ranieri bij Leicester City heeft heel wat los gemaakt in Engeland. De Italiaanse trainer leidde de Engelse club vorig seizoen tot ieders verrassing naar de landstitel, maar werd donderdag zonder pardon op straat gezet door de clubleiding. ,,Na alles wat Claudio Ranieri heeft gedaan voor Leicester City, is het onverklaarbaar, onvergeeflijk en enorm verdrietig om hem nu te ontslaan'', schreef Gary Lineker op Twitter.

Door ANP - 23-2-2017, 22:13 (Update 23-2-2017, 22:13)

De Engelse oud-international speelde zelf jarenlang voor Leicester City, de club uit de stad waar hij vandaan komt. Lineker moest begin dit seizoen het populaire tv-programma Match of the Day in zijn onderbroek presenteren. Hij had vorig jaar beloofd dat te doen als 'zijn' Leicester kampioen zou worden.

Lineker was zeker niet de enige die donderdag geschokt reageerde op het ontslag van de veelgeprezen succestrainer. ,,Een lachertje'', zei oud-international Jamie Carragher. ,,Afgelopen seizoen was abnormaal voor Leicester, niet dit seizoen. Begin morgen met een standbeeld te bouwen voor hem!''