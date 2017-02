Ajax stelt Klaassen voor raadsel

ANP Ajax stelt Klaassen voor raadsel

AMSTERDAM - Aanvoerder Davy Klaassen begreep donderdagavond weinig van Ajax. ,,Het is een wonder dat we geen 2-0 hebben gemaakt'', verzuchtte de middenvelder na de moeizame thuiszege van 1-0 op Legia Warschau, goed voor een plek in de achtste finales van de Europa League. ,,We gingen in de slotfase zelfs met vijf man op een Poolse verdediger en de keeper af. En dan nog verpestten we het. We hadden echt die tweede treffer moeten maken.''

Door ANP - 23-2-2017, 22:08 (Update 23-2-2017, 22:08)

Klaassen gaf bij FOX Sports toe dat Ajax, na de 0-0 vorige week in Polen, niet geweldig had gespeeld in de return voor eigen publiek. ,,Maar ik had wel steeds het gevoel dat we veel beter waren. Alleen tussen de zeventigste en tachtigste minuut hadden we het echt lastig. Toen had het echter al lang 2-0 moeten staan.''