Waterman met Apoel naar laatste zestien

ANP Waterman met Apoel naar laatste zestien

NICOSIA - Doelman Boy Waterman heeft met Apoel Nicosia donderdag de laatste zestien bereikt in de Europa League. De Cypriotische ploeg versloeg de Basken van Athletic Bilbao met 2-0. Het eerst duel in Spanje was vorige week in 3-2 voor Bilbao geëindigd.

Door ANP - 23-2-2017, 21:14 (Update 23-2-2017, 21:14)

Pieros Sotiriou en Giannis Gianniotas, de laatste uit een strafschop, maakten de doelpunten voor de thuisploeg die na het wegzenden van Sotiriou vanaf de 65e minuut met tien man speelde. Een kwartier voor tijd mocht oud-Ajacied Lorenzo Ebecilio nog invallen bij Apoel. In de blessuretijd zag Bilbao invaller Ander Itturaspe met twee gele kaarten weer naar de kant gaan.