Anderlecht schakelt Zenit uit

SINT-PETERSBURG - Anderlecht heeft donderdag ten koste van Zenit Sint-Petersburg de laatste zestien bereikt in de Europa League. De Belgen werden gered door een doelpunt van de Zweed Isaac Thelin. Die viel in de slotminuut waardoor het 3-1 werd voor de Russen, die het eerste duel in Brussel met 2-0 hadden verloren. Aangever van de beslissende treffer was Nederlander Bram Nuytinck.

Door ANP - 23-2-2017, 21:02 (Update 23-2-2017, 21:13)

De oud-NEC'er, normaal gesproken verdediger, was er in de slotfase bij een 3-0-stand ingekomen als een soort stormram. Hij bediende Thelin met het hoofd. Zenit was in de 24e minuut op voorsprong gekomen door een doelpunt van Giuliano. Artem Dzjoeba maakte in de 72e minuut de 2-0, waarna nogmaals Giuliano het vonnis leek te hebben geveld.

AS Roma had in het eigen Olympisch Stadion een veilige voorsprong van 4-0 te verdedigen tegen Villarreal. Dat deed de ploeg met voor een deel de tweede keus. Kevin Strootman bekeek het duel vanaf de tribune. Clubicoon Francesco Totti had weer eens een basisplaats.

Ryan Babel

Villarreal nam na ruim een kwartier de leiding door een doelpunt van de Colombiaan Rafael Borré. Tweede doelman Alisson moest voor rust nog twee keer ingrijpen om erger te voorkomen. Ook in de tweede helft waren er kansen voor Villarreal, maar AS Roma behield een veilige marge. Ook nadat invaller Antonio Rüdiger vijf minuten voor tijd van het veld was gestuurd met twee gele kaarten.

Ryan Babel bereikte met Besiktas de achtste finales door Hapoel Beer Sheva met 2-1 te verslaan. De Turken hadden in Israël al met 3-1 gewonnen.