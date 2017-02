AZ met Vlaar en Friday tegen Lyon

LYON - Ron Vlaar maakt donderdagavond na bijna drie maanden afwezigheid zijn rentree bij AZ. De 32-jarige verdediger verschijnt met de aanvoerdersband om zijn bovenarm aan de aftrap voor de return in de Europa League tegen Olympique Lyon. Trainer John van den Brom geeft Fred Friday voorin de voorkeur gegeven boven topschutter Wout Weghorst. De spits die in de eredivisie al tien doelpunten maakte, moet in Lyon op de bank beginnen.

Door ANP - 23-2-2017, 20:04 (Update 23-2-2017, 20:25)

Vlaar kwam op 3 december voor het laatst in actie. De 32-voudig international worstelde daarna lang met een kuitblessure. Vlaar vormt tegen Lyon het centrum van de defensie met Stijn Wuytens. Friday heeft voorin Iliass Bel Hassani en Levi Garcia naast zich staan, met Alireza Jahanbakhsh daar kort achter.

AZ wacht een zware opdracht. De ploeg van Van den Brom verloor vorige week in Alkmaar met 4-1 en moet dus minimaal vier keer scoren om nog verder te bekeren. Bij de thuisclub zitten een aantal vaste krachten op de bank, onder wie topscorer Alexandre Lacazette die tijdens het eerste duel twee doelpunten voor zijn rekening nam.