ANP Atlético Madrid heeft Godin terug voor Barça

MADRID - Atlético Madrid kan zondag in de Spaanse topper tegen FC Barcelona weer beschikken over Diego Godin. De verdediger uit Uruguay stond de afgelopen weken aan de kant met een hamstringblessure, begin deze maand opgelopen tijdens de return tegen hetzelfde Barcelona in de halve finale van het Spaanse bekertoernooi. Godin sloot donderdag weer aan bij de groepstraining.

Door ANP - 23-2-2017, 20:01 (Update 23-2-2017, 20:01)

Atlético Madrid moet winnen om kans te blijven maken op de Spaanse titel. De ploeg van trainer Diego Simeone heeft zeven punten achterstand op koploper Real Madrid, dat een wedstrijd minder speelde. Barcelona heeft zes punten meer dan Atlético. Zonder Godin boekten de Madrilenen dinsdag in de achtste finales van de Champions League een royale zege bij Bayer Leverkusen (2-4).