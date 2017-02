Rooney verkiest Manchester United boven China

MANCHESTER - Wayne Rooney blijft bij Manchester United. De Engelse spits kon in China een megasalaris gaan verdienen van naar verluidt ruim 1 miljoen euro per week, maar geeft de voorkeur aan een langer verblijf op Old Trafford. ,,Het is een opwindende tijd bij de club en daar wil ik deel van blijven uitmaken'', meldde Rooney donderdag in een verklaring.

Door ANP - 23-2-2017, 19:01 (Update 23-2-2017, 19:01)

De 31-jarige aanvaller geldt weliswaar nog steeds als aanvoerder van Manchester United, maar hij is onder manager José Mourinho niet meer verzekerd van een basisplaats. Rooney, die vorige maand topschutter aller tijden van de Engelse topclub werd met zijn 250e doelpunt, begon pas acht keer in de basis in de Premier League. Zijn zaakwaarnemer zou deze week naar China zijn gevlogen om te onderhandelen met geïnteresseerde clubs, maar Rooney geeft toch de voorkeur aan een langer verblijf in Manchester.

,,Het team vecht voor succes op vier fronten, hopelijk kan ik daar een volwaardige bijdrage aan leveren'', aldus Rooney, die in 2004 door ManUnited werd weggeplukt bij Everton.