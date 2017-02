Lukaku net op tijd terug bij Koeman

LIVERPOOL - Manager Ronald Koeman van Everton kan zaterdag in de confrontatie met Sunderland 'gewoon' beschikken over Romelu Lukaku. De Belgische spits kampte met een kuitblessure en moest daardoor afgelopen week het vijfdaagse trainingskamp van zijn club in Dubai overslaan. Koeman was met zijn selectie naar het emiraat gereisd omdat zijn ploeg geen verplichtingen had in Engeland, waar alleen een bekerronde in de FA Cup op het programma stond.

Lukaku werkte op Europese bodem aan zijn herstel en sloot deze week weer aan bij de training. De Belg maakt dit seizoen al zestien doelpunten in de Premier League. Hij kan in de thuiswedstrijd tegen Sunderland het clubrecord van Duncan Ferguson evenaren of zelfs overtreffen. Ferguson maakte zestig doelpunten voor Everton in de Premier League, de teller staat bij Lukaku op 59.