ANP Ajax met vertrouwde namen in ArenA

AMSTERDAM - Ajax treedt donderdagavond in de Europese return tegen Legia Warschau in de Amsterdam ArenA met de vertrouwde namen aan. Trainer Peter Bosz heeft voor hetzelfde basisteam gekozen dat afgelopen zondag met 1-0 won bij Vitesse. Het eerste duel met de Poolse kampioen eindigde vorige week in Warschau in 0-0. Inzet van het tweeluik is een plaats in de achtste finales van de Europa League.

Door ANP - 23-2-2017, 18:09 (Update 23-2-2017, 18:09)

De Braziliaanse nieuwkomer David Neres zit voor de eerste keer op de bank bij Ajax. De negentienjarige vleugelspeler werd vorige week vrijdag in Amsterdam gepresenteerd. Mogelijk maakt hij tegen Legia Warschau zijn debuut.

Neres is afkomstig van São Paulo, dat een afkoopsom van 12 miljoen euro voor hem bedong. Dat bedrag kan nog oplopen tot 15 miljoen. In de eredivisie gaat hij met rugnummer zeven spelen. In de Europa League draagt Neres rugnummer 77, omdat de naar Lille vertrokken Anwar El Ghazi dit seizoen al met nummer zeven in actie kwam voor Ajax in Europees verband.