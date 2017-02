Vooronderzoek naar discriminatie Onana

ANP Vooronderzoek naar discriminatie Onana

ARNHEM - Vitesse moet vrezen voor een straf van de KNVB. De aanklager betaald voetbal besloot donderdag een vooronderzoek in te stellen naar de oerwoudgeluiden die fans van de Arnhemse club zondag maakten direct na afloop van de wedstrijd tegen Ajax. Die discriminerende geluiden waren gericht op doelman André Onana van Ajax, die uit Kameroen komt.

Door ANP - 23-2-2017, 17:21 (Update 23-2-2017, 17:37)

De aanklager bekijkt welke maatregelen Vitesse heeft genomen om de spreekkoren te voorkomen, ze te stoppen en er tegen op te treden. Op basis van de beschikbare beelden, informatie en verklaringen van de betrokken clubs beslist de aanklager of hij met een schikkingsvoorstel komt. Als de aanklager tot de conclusie komt dat Vitesse er alles aan heeft gedaan om tegen spreekkoren op te treden, volgt geen straf.

In een videofilmpje dat op YouTube verscheen, is te horen hoe enkele fans van Vitesse na het laatste fluitsignaal ,,oeh oeh oeh'' riepen richting Onana, die bij het doel voor hen stond. De Arnhemse club heeft zich hiervan gedistantieerd en probeert de daders via videobeelden te achterhalen. ,,Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers kan binnenkomen'', zei directeur Joost de Wit. ,,We zijn reeds met de KNVB in contact om dit samen de kop in te drukken.''

De Wit heeft via zijn Amsterdamse collega Edwin van der Sar excuses gemaakt aan Onana voor het gedrag van de toeschouwers.