ANP Zaakwaarnemer Rooney onderhandelt in China

MANCHESTER - De kans dat Wayne Rooney zijn voetballoopbaan een vervolg geeft in China wordt steeds groter. Zijn zaakwaarnemer Paul Stretford is al in het Aziatische land om te onderhandelen over een contract bij een van de rijke Chinese voetbalclubs, meldt de BBC donderdag.

Door ANP - 23-2-2017, 8:20 (Update 23-2-2017, 8:20)

Het feit dat de zaakwaarnemer van Rooney naar China is afgereisd, duidt er volgens de Britse publieke omroep op dat coach José Mourinho instemt met een vertrek van de aanvaller bij Manchester United.

De geruchten dat de aanvoerder van Engeland in is voor een Chinees avontuur, bestaan al langer. Hij is geen vaste eerste keus van Mourinho, ondanks dat Rooney onlangs clubtopscorer aller tijden werd met zijn 250e doelpunt voor United.

Met welke club Stetford gesprekken voert is niet bekend. Jiangsu Suning en Tianjin Quanjian lijken de meeste kans te hebben op Rooney, die volgens tabloid The Sun 1 miljoen euro per week kan verdienen in China.