ANP Dominant Sevilla verbaast Sampaoli

SEVILLA - Coach Jorge Sampaoli van Sevilla houdt voor de return tegen Leicester City in de achtste finales van de Champions League vast aan dezelfde strategie. ,,We willen in Leicester weer dominant spelen, ook al zal het hele stadion achter de ploeg staan'', zei de coach van de Spaanse ploeg na de zege woensdagavond van 2-1 in het thuisduel.

Door ANP - 23-2-2017, 8:09 (Update 23-2-2017, 8:09)

,,Ik kan nog moeilijk bevatten dat we in de Champions League zo zouden overheersen in een wedstrijd'', zei Sampaoli. ,,Dan houd je een raar gevoel over aan de uitslag. Zij krijgen één kans en scoren, terwijl wij het spel domineerden en veel meer kansen kregen. Ik kan amper geloven dat de return nog spannend wordt'', aldus de trainer van Sevilla, dat de afgelopen drie seizoenen de Europa League won.

Coach Claudio Ranieri van Leicester City prees het karakter van zijn ploeg. ,,Sevilla was beter, heeft ook meer kwaliteit en ervaring, maar wij speelden met karakter. Dan heb je soms het geluk aan je zijde'', zei de Italiaan.