Ajax kansrijk, AZ kansarm

ANP Ajax kansrijk, AZ kansarm

AMSTERDAM - Ajax kan donderdagavond in de Amsterdam ArenA de achtste finales bereiken in de Europa League. De ploeg van trainer Peter Bosz begint om 19.00 uur in een volgepakt stadion aan de return tegen Legia Warschau. De eerste wedstrijd vorige week in Polen eindigde in 0-0.

Door ANP - 23-2-2017, 4:10 (Update 23-2-2017, 4:10)

Mede door die gunstige uitgangspositie is Ajax favoriet. Die mening is Bosz ook toegedaan. Hij liet zich in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen de Poolse kampioen zelfs ontvallen dat Ajax de Europa League kan winnen. Mogelijk maakt de Braziliaanse aanwinst David Neres (19) zijn debuut in de Amsterdamse hoofdmacht.

Vanaf 21.05 uur gaat AZ in Frankrijk op jacht naar een stunt. De Alkmaarse ploeg moet een achterstand van liefst 1-4 goedmaken tegen Olympique Lyon. Alleen een wonder kan het team van trainer John van den Brom nog redden. AZ wil in elk geval revanche nemen voor de zware nederlaag vorige week voor eigen publiek. ,,Die uitslag was geflatteerd'', oordeelde Van den Brom.