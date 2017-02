Vardy prijst inzet Leicester

SEVILLA - Leicester City heeft woensdagavond in en tegen Sevilla het kostbare uitdoelpunt zelf afgedwongen. Dat was de stellige overtuiging van aanvaller Jamie Vardy, de man die in de 73e minuut het eerste duel in de achtste finale van de Champions League een verrassende wending gaf (2-1). Voor de held van het vorige seizoen, waarin Leicester de historische landstitel veroverde, was het zijn eerste treffer in dit kalenderjaar en tevens zijn eerste goal ooit op het kampioenenbal.

,,Iedereen bij ons heeft 110 procent gegeven'', liet Vardy zichtbaar vermoeid weten. ,,We kwamen allemaal happend naar adem van het veld. We wisten dat we tegen Sevilla geduld moesten opbrengen. We wilden toeslaan in de counter dat is precies wat we hebben gedaan.''

Doelman Kasper Schmeichel vervulde bij Leicester, de huidige nummer zeventien van de Engelse competitie, eveneens een hoofdrol met een serie reddingen. Hij stopte in de eerste helft onder meer een strafschop. ,,We hebben weliswaar verloren, maar 2-1 in een uitwedstrijd is Europees gezien een goed resultaat. Hier kunnen we verder mee, ook in de Premier League.''