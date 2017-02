Vardy houdt Leicester City in leven

SEVILLA - Leicester City mag nog even dromen van een plaats in de kwartfinales van de Champions League. De Engelse titelhouder wist woensdagavond op bezoek bij Sevilla de schade beperkt te houden: 2-1. Over drie weken kan de huidige nummer zeventien van de Premier League voor eigen publiek het karwei afmaken.

De debutant in de Champions League leek bezig aan een kansloze wedstrijd in Zuid-Spanje. Bij een stand van 2-0 trof Jamie Vardy in de 73e minuut onverwacht doel. Daarmee bezorgde de topschutter van het vorige seizoen Leicester alsnog een goede uitgangspositie voor de return. Het was voor Vardy zijn eerste treffer in de Champions League.

Trainer Claudio Ranieri van het tobbende Leicester sprak in de aanloop naar het eerste duel vooral hoop uit. De uitwedstrijd moest voor een langverwachte ommekeer gaan zorgen. Zijn vurige wens kwam niet helemaal uit, maar de manier waarop zijn ploeg terugknokte na de rust gaf de aanhang van Leicester ongetwijfeld moed.

Het was aan doelman Kasper Schmeichel te danken dat de schade in de eerste helft voor Leicester beperkt bleef. De Deense keeper verrichtte een aantal prima reddingen. De Argentijn Joaquin Correa mocht in de veertiende minuut een strafschop nemen nadat hij zelf door aanvoerder Wes Morgan opzichtig onderuit was gehaald. Schmeichel kon de slappe inzet van Correa klemvast pakken.

Tien minuten later kwam het veel betere Sevilla alsnog op voorsprong. Uit een prachtige voorzet van Sergio Escudero kopte Pablo Sarabia diagonaal raak, 1-0.

Na de rust was het wachten op de tweede treffer van Sevilla. Na ruim een uur maakte Correa zijn flater van elf meter goed. Hij scoorde na een technisch hoogstandje van Stevan Jovetic (2-0). Daarmee leek het verzet van Leicester gebroken, maar de Engelse ploeg bleef doorknokken. Uit het niets kwam Vardy in de 73e minuut tot scoren, uit een scherpe voorzet van Drinkwater. Daarmee bezorgde hij Leicester een welkome opsteker in zware tijden.