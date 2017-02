Juve wint uitduel bij Porto

PORTO - Juventus heeft zichzelf een comfortabele uitgangspositie verschaft in de achtste finale van de Champions League. De heenwedstrijd in en tegen Porto werd woensdag met 2-0 gewonnen. Dat had het mede te danken aan Porto-verdediger Alex Telles, die in recordtijd in de eerste helft twee gele kaarten incasseerde.

22-2-2017

De Portugese club is normaal gesproken nauwelijks te verslaan in eigen huis, als het de knock-outfase van de Champions League heeft bereikt. De Braziliaanse linskback Telles bewees zijn ploeg echter een slechte dienst, door grove overtredingen op Juan Cuadrado en enkele ogenblikken later Stephan Lichtsteiner.

Juventus greep de overtalsituatie aan om het strafschopgebied van doelman Iker Casillas te omsingelen. De Italianen slaagden er niet in een gat in de Porto-defensie te vinden en kwam aanvankelijk tot afstandsschoten van Paulo Dybala (paal), Sami Khedira en Gonzalo Higuaín (beiden rakelings naast). Héctor Herrera kwam voor de thuisploeg als enige in scoringspositie, maar zijn kopbal was ongevaarlijk.

Net toen Porto zicht kreeg op het gelijkspel, sloegen twee invallers toe voor de Italiaanse kampioen. De Kroaat Marko Pjaca profiteerde in de 72e minuut toen Porto-verdediger Miguel Layún een vlotte aanval probeerde te onderbreken, maar de bal daarbij onbedoeld panklaar legde. Luttele ogenblikken later scoorde een andere invaller, Dani Alves. De Braziliaanse rechtsback nam een voorzet van landgenoot en linksback Alex Sandro aan op de borst en haalde gedecideerd uit.