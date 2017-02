AZ in Lyon gebrand op revanche

LYON - AZ staat donderdagavond op bezoek bij Olympique Lyon voor een vrijwel onmogelijke opdracht. De Alkmaarse ploeg moet een nederlaag van 1-4 volledig wegwerken om alsnog de achtste finales van de Europa League te bereiken. Trainer John van den Brom hield woensdag in Frankrijk tijdens zijn vooruitblik de moed erin. ,,We zijn hier niet op vakantie'', benadrukte hij.

Door ANP - 22-2-2017, 21:39 (Update 22-2-2017, 21:39)

,,Het was vorige week qua spel een leuke wedstrijd met een geflatteerde uitslag'', vervolgde Van den Brom op de website van AZ. ,,We zullen deze return hetzelfde benaderen. We zullen ons kranig verweren om een beter resultaat neer te zetten. En dit soort duels is ook goed voor de ontwikkeling van spelers.''

Van den Brom is niet van plan om te gaan experimenteren met zijn opstelling. ,,Maar ik hou er wel rekening mee dat er vier duels in tien dagen tijd volgen. Gelukkig is iedereen fit. Ja, ook Ron Vlaar. Of het een optie is dat hij in de basis start? Ja, anders was hij niet mee.''

Doelman Tim Krul sprak namens de selectie in Lyon revanchegevoelens uit. ,,We hebben kwaliteiten genoeg.''