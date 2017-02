Real Madrid onderuit in Valencia

ANP Real Madrid onderuit in Valencia

VALENCIA - Real Madrid is woensdagavond in de Spaanse competitie pijnlijk onderuitgegaan. De koploper verloor de inhaalwedstrijd in en tegen Valencia met 2-1. Daarmee verzuimde de 'Koninklijke' ruimer afstand te nemen van naaste belager Barcelona, dat op één punt bleef van de Madrileense aartsrivaal. De lijstaanvoerder heeft nu nog één wedstrijd minder gespeeld dan de concurrentie, waarvan nummer drie Sevilla op drie punten staat.

Door ANP - 22-2-2017, 20:58 (Update 22-2-2017, 20:58)

Real Madrid begon in Valencia dramatisch aan de wedstrijd. Al na negen minuten keek de Europese kampioen tegen een achterstand van 2-0 aan. De snelle treffers kwamen op naam van Simone Zaza en Fabián Orellana.

Cristiano Ronaldo, die zijn zevenhonderdste wedstrijd in clubverband speelde, kwam vlak voor de rust tot scoren (2-1). Daarmee leek de Portugese sterspeler een groot offensief van Real Madrid na de pauze in te leiden, maar niets bleek minder waar. Valencia bleef vrij simpel overeind, Ook Gareth Bale kon als invaller Real Madrid niet helpen aan een beter resultaat. Valencia klom dankzij de verrassende zege naar de veertiende plek.