ANP Afrika wil tien plekken op nieuw WK voetbal

JOHANNESBURG - Afrika wil op het uitgebreide WK aanspraak maken op minstens tien plekken. Dat hebben enkele Afrikaanse bondsvoorzitters woensdag aan de wereldvoetbalbond FIFA laten weten. Dat zou het dubbele zijn van wat het continent in 2018 in Rusland en in 2022 in Qatar mag afvaardigen.

Door ANP - 22-2-2017, 20:34 (Update 22-2-2017, 20:34)

Vijftig Afrikaanse bondsvoorzitters hebben momenteel in Johannesburg een driedaags topoverleg met FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Zij stemden volmondig in met de plannen van FIFA-baas om vanaf 2026 liefst 48 teams op het WK te laten uitkomen.

In de nieuwe opzet hoopt Europa op zestien startbewijzen (tegenover dertien nu), waarbij de Europese deelnemers verdeeld worden over de zestien poules en dus in de eerste ronde niet tegen elkaar uitkomen.