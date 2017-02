Krasnodar schakelt Fenerbahçe uit

ANP Krasnodar schakelt Fenerbahçe uit

ISTANBUL - Fenerbahçe is woensdagavond uitgeschakeld in de eerste knock-outronde van de Europa League. De ploeg van trainer Dick Advocaat kwam op eigen veld tegen Krasnodar niet verder dan 1-1, nadat het vorige week in de uitwedstrijd met 1-0 had verloren.

Door ANP - 22-2-2017, 20:07 (Update 22-2-2017, 20:07)

Schalke 04 en Manchester United bereikten, zoals verwacht, wel de achtste finales. Schalke, met Klaas-Jan Huntelaar in de basis, speelde met 1-1 gelijk tegen PAOK Saloniki. Dat was ruim voldoende na de 3-0-uitzege van vorige week in Griekenland.

Daley Blind speelde de hele wedstrijd voor Manchester United, dat met 0-1 won in en tegen Saint-Etienne. Henrikh Mkhitaryan maakte de enige treffer. Manchester speelde het laatste half uur met tien man, nadat Eric Bailly twee keer geel had gezien. Omdat het vorige week op Old Trafford 3-0 werd, na een hattrick van Zlatan Ibrahimovic, kwam plaatsing voor volgende ronde geen moment in gevaar.