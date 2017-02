Fenerbahçe met Van Persie en Lens

ANP Fenerbahçe met Van Persie en Lens

ISTANBUL - Robin van Persie en Jeremain Lens treden woensdagavond in het basisteam van Fenerbahçe aan voor de Europese return tegen FC Krasnodar uit Rusland. Trainer Dick Advocaat van de Turkse club hoopt voor eigen publiek op doelpunten en assists van de twee Nederlandse aanvallers. Verdediger Gregory van der Wiel begint bij de thuisclub op de bank. De uitwedstrijd vorige week eindigde voor Fenerbahçe in een nederlaag van 1-0.

Door ANP - 22-2-2017, 17:55 (Update 22-2-2017, 17:55)

Bij Manchester United, dat woensdagavond bij Saint-Etienne in actie komt, is Daley Blind van de partij. De Engelse ploeg verdedigt in Frankrijk een voorsprong van 3-0.

Klaas-Jan Huntelaar heeft bij Schalke 04 een basisplaats in de thuiswedstrijd tegen PAOK uit Griekenland. Diego Biseswar zit bij de bezoekers op de bank. De Duitse club won het eerste duel met 3-0.

Deze drie vooruitgespeelde duels in de Europa League beginnen om 18.00 uur. Inzet is een plek in de achtste finales.