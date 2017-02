Schöne twee jaar langer bij Ajax

AMSTERDAM - Lasse Schöne heeft zijn contract bij Ajax met twee jaar verlengd. De verbintenis met de Deense middenvelder liep komende zomer af. Schöne tekende woensdag in Amsterdam een contract dat loopt tot de zomer van 2019, met een optie voor nog één seizoen.

Door ANP - 22-2-2017, 15:34 (Update 22-2-2017, 15:34)

,,Ik blijf nog twee jaar voetballen bij de club waarvan ik ben gaan houden. Dat maakt me blij en doet me goed'', meldde Schöne, die in de zomer van 2012 transfervrij overkwam van NEC. Hij debuteerde dat jaar op 5 augustus in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tegen PSV. Tot nu toe kwam Schöne tot 183 officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax, waarin hij 44 keer scoorde.