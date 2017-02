AZ met Vlaar naar Olympique Lyon

LYON - Ron Vlaar is woensdag met AZ meegegaan richting Frankrijk voor de uitwedstrijd van donderdag in de Europa League tegen Olympique Lyon. De aanvoerder speelde begin december zijn laatste wedstrijd en kwam daarna vanwege een kuitblessure niet meer in actie. Of Vlaar donderdag speeltijd krijgt, is nog niet duidelijk.

Door ANP - 22-2-2017, 11:03 (Update 22-2-2017, 11:03)

Ook Jonas Svensson stapte woensdag in het vliegtuig. AZ nam de Noorse verdediger in de winterstop over van Rosenborg BK. De selectie telt verder geen verrassingen.

AZ verloor vorige week de thuiswedstrijd tegen Lyon met 4-1, en lijkt zo kansloos voor het bereiken van de achtste finales.