China wil tienduizenden voetbalacademies

ANP China wil tienduizenden voetbalacademies

PEKING - China streeft naar een toppositie in het voetbal en daarvoor moeten er 50.000 voetbalacademies komen. Dit vindt de vicevoorzitter van de Chinese voetbalbond Wang Deng Feng, meldden Chinese media woensdag.

Door ANP - 22-2-2017, 10:26 (Update 22-2-2017, 10:26)

Met ongeveer duizend jonge voetballers per academie krijgt China straks een ruim aanbod aan talent om uit te kiezen, schat Wang. Het is dan geen droom meer om het Chinese voetbal beter te maken zei de vicevoorzitter. Eerder werd 20.000 als het gewenste aantal voetbalacademies genoemd.

President Xi Jinping is een groot voetbalfan en heeft erop aangedrongen China verder voort te stuwen in 'de vaart der voetbalvolkeren'. Een eerste hoofddoel is zich voor de tweede keer te kwalificeren voor het wereldkampioenschap na deelname in 2002 in Japan en Zuid-Korea.

De voetballers uit de Volksrepubliek hadden het daar erg moeilijk en hadden geen beginnersgeluk. Het elftal maakte geen enkel doelpunt. De kans dat China zich met bondscoach Marcello Lippi kwalificeert voor het WK in 2018 in Rusland wordt niet groot geacht.