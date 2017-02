Jardim: dit was een ongelooflijke wedstrijd

MANCHESTER - Niet alleen Josep Guardiola kwam dinsdagavond superlatieven tekort na de wedstrijd tussen Manchester City en AS Monaco in de Champions League. Leonardo Jardim, zijn collega van Monaco, was ook lyrisch. ,,Dit was misschien wel de meest ongelooflijke wedstrijd dit seizoen in de Champions League'', aldus de coach na de nederlaag van 5-3 voor zijn ploeg. ,,Dit was geweldig voor de fans. Ik weet zeker dat ze genoten hebben van het aanvalsspel en de acht doelpunten. Ik denk dat Monaco erg goed heeft gevoetbald. Daarmee heb ik mijn spelers gefeliciteerd.''

Monaco verspeelde in Manchester een voorsprong van 2-3. Jardim kijkt uit naar de return. ,,Dit is nog lang niet beslist'', zei hij.

Guardiola, trainer van Manchester City, genoot ook. Volgens hem was er dinsdag tegen het makkelijk scorende Monaco maar één optie: ,,Aanvallen, aanvallen en nog eens aanvallen. Monaco is een topteam, ook in mentaal opzicht. Zij hebben een grotere geschiedenis in de Champions League dan wij. Dit soort wedstrijden hebben we nodig om beter te worden.''