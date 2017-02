Simeone: we hadden meer kunnen scoren

ANP Simeone: we hadden meer kunnen scoren

LEVERKUSEN - Coach Diego Simeone was tevreden met de 4-2-overwinning van Atletico Madrid op Bayer Leverkusen in de Champions League. Hij vond dat zijn ploeg nog wel een hogere score had verdiend. ,,We hadden met een groter verschil kunnen winnen, maar de doelman van Leverkusen had twee geweldige reddingen. Als je een uitwedstrijd speelt is het vooral belangrijk om het geloof te hebben en dat was zeker aanwezig vandaag.''

Door ANP - 22-2-2017, 7:20 (Update 22-2-2017, 7:20)

Simeone had Leverkusen goed geanalyseerd. ,,We dachten dat als we zouden aanvallen vanaf de linkerkant, de verdedigers op rechts in de problemen zouden komen en dat gebeurde ook. Leverkusen knokte zich nog wel terug in de wedstrijd, maar het was al met al een zeer bevredigende avond voor ons.''