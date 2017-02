Mourinho wil Rooney niet kwijt

MANCHESTER - Jose Mourinho wil Wayne Rooney niet kwijt. De manager van Manchester United heeft dit dinsdag gezegd in een reactie op de speculaties over de toekomst van het 31-jarige clubicoon. In de Britse media wordt gesproken over een overgang van Rooney naar de Chinese Super League.

Door ANP - 22-2-2017, 1:06 (Update 22-2-2017, 1:06)

Mourinho zei dinsdag dat Rooney zelf antwoorden moet geven op de vragen over zijn plannen. ,,Ik kan niet garanderen dat ik hier volgende week nog ben, dus hoe kan ik garanderen dat een speler hier volgend seizoen nog voetbalt? Wat ik wel kan garanderen dat zijn vertrek niet zal komen doordat ik hem weg wil hebben hier. Ik zal een legende van de club nooit pushen of proberen te pushen weg te gaan. Jullie moeten hem zelf vragen of hij de rest van zijn loopbaan hier wil blijven. Voor mij is het niet aan de orde, want ik wil niet dat hij vertrekt''.

Rooney is al sinds begin februari niet meer in actie gekomen vanwege een spierblessure. Hij is nog niet fit genoeg om woensdag in actie te komen in de Europa League tegen St. Etienne.