Manchester City in spektakelstuk langs Monaco

ANP Manchester City in spektakelstuk langs Monaco

MANCHESTER - Manchester City heeft dinsdag de eerste wedstrijd in de achtste finales van de Champions League met 5-3 gewonnen. In een spektakelstuk vocht het team van manager Pep Guardiola zich tegen het Franse AS Monaco terug van een 3-2-achterstand. John Stones en Leroy Sané bezorgden de thuisploeg met hun treffers in het laatste kwartier de overwinning.

Door ANP - 21-2-2017, 22:51 (Update 21-2-2017, 23:00)

Ook Sergio Agüero had een groot aandeel in de winst. Hij bracht zijn ploeg in de 71e minuut weer op gelijke hoogte (3-3). De hoofdrol bij AS Monaco was voor Radamel Falcao. Hij scoorde in de eerste helft en kreeg vlak na rust de kans om via een strafschop zijn ploeg op 3-1 te zetten. Zijn inzet belandde echter in de handen van doelman Willy Caballero. Falcao herstelde zich echter van deze misser en maakte in de 61e minuut alsnog de 3-2 voor Monaco. Manchester City zette het duel daarna echter volledig naar zijn hand.

Guardiola roemde vooraf de kwaliteiten van de ploeg uit het prinsendom. In de Franse competitie maakten de Monegasken tot nu toe liefst 76 doelpunten in 26 wedstrijden. De ploeg trok deze lijn ook in de Champions League door. Raheem Sterling opende in de 26e minuut nog wel de score voor de Engelsen, maar daarna kwam Monaco op stoom. Falcao trok de stand gelijk en even later tekende het achttienjarige talent Kaylian Mbappé voor de 2-1.

Monaco kreeg daarna de strafschop nadat Nicolas Otamendi Falcao onderuit had gehaald. De Colombiaan legde zelf aan vanaf elf meter, maar hij wachtte erg lang en wist doelman Caballero niet te passeren. Manchester City profiteerde van deze misser. Agüero zorgde in de 57e minuut voor de 2-2. Falcao leek de zaken daarna nog recht te zetten. Hij ontdeed zich van drie tegenstanders en stiftte de bal nu wel over Caballero. Monaco kon het hoge aantrekkelijk niveau echter niet vasthouden. Door twee goede Engelse aanvallen kon Manchester City de fans toch nog laten juichen.