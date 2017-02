Atlético Madrid wint in Leverkusen

LEVERKUSEN - Atlético Madrid heeft goede vooruitzichten om opnieuw de laatste acht in de Champions League te bereiken. De ploeg van coach Diego Simeone, de afgelopen drie jaar twee keer finalist, won dinsdag met 4-2 bij Bayer Leverkusen en mag die voorsprong over drie weken in het eigen Vicente Calderón verdedigen.

Door ANP - 21-2-2017, 22:40 (Update 21-2-2017, 22:54)

Atlético was voor rust dodelijk effectief met doelpunten van Saúl Ñíguez en Antoine Griezmann. Karim Bellarabi scoorde kort na rust tegen, maar Kevin Gameiro vergrootte de marge weer vanaf de strafschopstip: 1-3. Een eigen doelpunt van Atlético-verdediger Stefan Savic en een treffer van invaller Fernando Torres bezorgden het aantrekkelijke duel een 2-4-eindstand.