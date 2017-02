Juve-trainer Allegri zet Bonucci uit selectie

PORTO - Een pittige woordenwisseling met zijn trainer Massimiliano Allegri heeft Juventus-verdediger Leonardo Bonucci zijn plaats gekost in de selectie voor het duel in de Champions League in en tegen Porto van woensdag. Dat verklaarde Allegri dinsdagavond. ,,Zijn gedrag accepteer ik niet'', zei de coach over de international, die afgelopen weekeinde nog zijn driehonderdste duel voor 'Juve' speelde.

Door ANP - 21-2-2017, 21:42 (Update 21-2-2017, 21:42)

Allegri en Bonucci ruzieden tijdens en na de competitiewedstrijd tegen Palermo (4-1) met elkaar. Volgens Allegri was het tegenover de club en de fans 'fair'' om Bonucci te straffen. ,,Bonucci is een intelligente en belangrijke speler voor Juventus, maar hij moet nu de consequenties van zijn gedrag dragen'', aldus de coach.