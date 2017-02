Keeper brak mogelijk regels met pasteitje

SUTTON - Reservedoelman Wayne Shaw van Sutton United heeft mogelijk de regels rond weddenschappen gebroken toen hij maandag tijdens de wedstrijd tegen Arsenal in de FA Cup een pasteitje at. De bijna 150 kilo zware keeper deed dat omdat een wedkantoor daar een notering van 8 tegen 1 op had gezet, gaf hij toe in Engelse media.

Door ANP - 21-2-2017, 15:49 (Update 21-2-2017, 15:49)

De Engelse voetbalbond FA onderzoekt de zaak om erachter te komen of Shaw de regels heeft overtreden. Het FA-reglement geeft aan dat voetballers niet ,,direct of indirect zullen proberen de uitslag, het verloop, het gedrag of enig ander aspect van of gebeurtenis in een voetbalwedstrijd te beïnvloeden''.

Shaw ontkent overigens dat hij of een van zijn medespelers iets fout heeft gedaan. Zij hebben namelijk geen weddenschappen geplaatst. ,,Dat mogen we immers niet. Ik denk dat een paar vrienden en een paar fans dat wel hebben gedaan.''

Wedkantoor

Shaw had het pasteitje in de rust klaar laten maken. Hij wachtte met eten tot alle wissels op waren gebruikt en hij niet meer kon invallen. Zijn coach was desondanks niet blij met de stunt. ,,Het toont ons niet op ons best'', zei Paul Doswell.

Ook het gokbedrijf dat de weddenschappen had aangenomen en maandag eenmalig sponsor was van Sutton United wordt onderzocht. The Gambling Commission, een overheidsorgaan dat de gokmarkt reguleert, maakte dat bekend. ,,Integriteit in de sport is geen grapje'', zei een woordvoerder. ,,We zullen kijken of er abnormale weddenschappen waren en of het wedkantoor integer heeft gehandeld zoals de vergunning voorschrijft.''