ANP Juventus heeft Chiellini en Barzagli terug

TURIJN - Juventus kan woensdag tijdens de eerste ontmoeting met FC Porto in de achtste finales van de Champions League weer beschikken over Giorgio Chiellini en Andrea Barzagli. De twee geroutineerde verdedigers bleven afgelopen vrijdag tegen Palermo (4-1) aan de kant vanwege hamstringklachten. Chiellini en Barzagli trainden dinsdag mee met de groep en werden door trainer Massimiliano Allegri opgenomen in de selectie voor het bezoek aan het Estádio do Dragão in Portugal.

Door ANP - 21-2-2017, 14:48 (Update 21-2-2017, 14:48)

Het duel tussen FC Porto en Juventus is ook het duel tussen de keepers Iker Casillas (35) en Gianluigi Buffon (39). Allebei werden ze wereldkampioen met hun land en vierden ze vele successen met hun clubs. Wie de beste is? ,,Jij'', zei Casillas onlangs tegen Buffon. ,,Nee, wij samen'', antwoordde de Italiaan.

In tegenstelling tot de Spanjaard heeft Buffon de Champions League nog nooit gewonnen. Wellicht is dit jaar de laatste kans voor de keeper van de 'Oude Dame'.