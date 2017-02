Langeler blijft bondscoach Jong Oranje

ZEIST - Art Langeler blijft bondscoach van Jong Oranje. Het huidige hoofd van de jeugdopleiding bij PSV tekent een contract dat van komende zomer tot en met het EK van 2019 loopt, maakte de KNVB dinsdag bekend. Langeler stopt deze zomer met zijn werk bij PSV.

Door ANP - 21-2-2017, 14:26 (Update 21-2-2017, 14:26)

Langeler zat de afgelopen drie interlands al op de bank bij Jong Oranje. Hij nam in september op interim-basis de taken over van Fred Grim, die was doorgeschoven naar de staf van het Nederlands elftal. Tijdens de komende oefeninterlands in maart zit Langeler ook weer op de bank. Dan combineert hij zijn bondscoachschap met zijn taken bij PSV.

Voor de KNVB was Langeler de voornaamste kandidaat. De oud-trainer van PEC Zwolle werkte eerder als scout en assistent-bondscoach bij Oranje onder 20 voor de KNVB en is dus bekend in Zeist. ,,Hij heeft dezelfde visie op de ontwikkeling van talent'', zei technisch manager Jelle Goes.