Nijhuis fluit topper Feyenoord - PSV

ANP Nijhuis fluit topper Feyenoord - PSV

ZEIST - Scheidsrechter Bas Nijhuis heeft zondag de leiding over de topper tussen Feyenoord en PSV. De wedstrijd tussen de nummers een en drie van de eredivisie begint om 14.30 uur. Nijhuis wordt langs de zijlijnen in De Kuip bijgestaan door assistent-scheidsrechters Rob van de Ven en Charl Schaap, Ed Janssen is de vierde official.

Door ANP - 21-2-2017, 12:27 (Update 21-2-2017, 12:27)

Het verschil tussen koploper Feyenoord en PSV bedraagt acht punten. Bij winst voor PSV ligt de titelrace weer open. Als Feyenoord wint, lijken de Eindhovenaren uitgeschakeld in de strijd om de landstitel.