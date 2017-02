Gözübüyük fluit Racing Genk in Europa League

ANP Gözübüyük fluit Racing Genk in Europa League

NYON - Scheidsrechter Serdar Gözübüyük komt deze week in actie in de Europa League. De 31-jarige Haarlemmer heeft donderdagavond in België de leiding over de return tussen Racing Genk en de Roemeense club FC Astra. Het eerste duel eindigde afgelopen week in 2-2.

Door ANP - 21-2-2017, 11:51 (Update 21-2-2017, 11:51)

Racing Genk heeft sinds kort met Albert Stuivenberg een Nederlandse trainer. De Belgische ploeg versterkte zich vorige maand met Jean-Paul Boëtius, die op huurbasis overkwam van FC Basel. De oud-Feyenoorder fungeerde vorige week als invaller in Roemenië.

De return tussen Ajax en Legia Warschau staat onder leiding van de Engelsman Anthony Taylor. De Amsterdammers hebben in de eigen ArenA aan één doelpunt genoeg om verder te gaan na de 0-0 van vorige week in Polen. AZ staat in Frankrijk tegen Olympique Lyon voor de vrijwel kansloze opdracht om een achterstand van 4-1 weg te poetsen. Aleksei Koelbakov uit Wit-Rusland is de scheidsrechter in Lyon.