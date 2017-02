Vitesse zoekt daders discriminatie Onana

ARNHEM - Vitesse stelt alles in het werk om te achterhalen welke fans zondag discriminerende oerwoudgeluiden hebben gemaakt richting doelman André Onana van Ajax. In een verklaring op de website distantieert de Arnhemse club zich dinsdag van het gedrag van enkele supporters in de Gelredome. ,,Het is de club er alles aan gelegen om de aanstichters middels videobeelden te achterhalen'', zegt algemeen directeur Joost de Wit.

In een videofilmpje dat op YouTube verscheen, is te horen hoe fans van Vitesse na het laatste fluitsignaal ,,oeh oeh oeh'' roepen richting Onana, de keeper van Ajax uit Kameroen. De KNVB heeft de zaak voorgelegd aan de aanklager en riep Vitesse op maatregelen te nemen.

,,Vitesse, met een selectie met verschillende culturen, weet hoe dergelijk gedrag bij de spelers kan binnenkomen'', aldus De Wit. ,,We zijn reeds met de KNVB in contact om dit samen de kop in te drukken.''