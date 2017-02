Finale League Cup in gevaar voor Rooney

MANCHESTER - Wayne Rooney moet mogelijk zondag de finale van de League Cup tegen Southampton aan zich voorbij laten gaan. De aanvoerder van Manchester United kampt al een tijdje met een spierblessure. De return woensdag in de Europa League tegen Saint-Étienne komt sowieso te vroeg voor Rooney en zijn deelname aan de bekerfinale op Wembley is hoogst onzeker. ,,Ik weet het echt niet'', antwoordde manager José Mourinho op de vraag of Rooney op tijd fit is.

Door ANP - 21-2-2017, 9:08 (Update 21-2-2017, 9:08)

De 31-jarige Engelsman kwam begin deze maand als invaller tegen Hull City voor het laatst in actie bij Manchester United. Zonder Rooney won de ploeg van Mourinho afgelopen week het eerste duel met Saint-Étienne in de knock-outfase van de Europa League met 3-0. Woensdag is de return in Frankrijk.

Naast Rooney ontbreekt ook de geblesseerde verdediger Phil Jones