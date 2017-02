KNVB wil dat Vitesse discriminatie aanpakt

ZEIST - De KNVB wil dat Vitesse maatregelen neemt tegen supporters die zich schuldig hebben gemaakt aan discriminatie. Fans van de Arnhemse club maakten zondag oerwoudgeluiden richting doelman André Onana van Ajax, direct na het laatste fluitsignaal in de Gelredome. De aanklager betaald voetbal bestudeert videobeelden waarop te horen is hoe fans ,,oeh oeh oeh'' roepen naar de keeper uit Kameroen.

Door ANP - 21-2-2017, 9:02 (Update 21-2-2017, 9:02)

Het bewuste stukje uit een filmpje op YouTube werd al snel weer verwijderd, maar De Telegraaf had er al beslag op weten te leggen en publiceerde het op de website. De KNVB heeft de zaak nu voorgelegd aan de aanklager. ,,Racisme hoort niet in stadions thuis en moet worden aangepakt'', meldde de bond dinsdag via Twitter. ,,KNVB zoekt contact met Vitesse om maatregelen te bespreken.''

De rapportages van de club en de videobeelden worden voorgelegd aan de aanklager. Die bestudeert ze en beslist op basis daarvan of hij een officieel onderzoek instelt, dat mogelijk leidt tot een straf voor Vitesse. Een woordvoerder van de Arnhemse club was niet bereikbaar voor commentaar.