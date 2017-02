Arsenal als laatste naar kwartfinale FA Cup

SUTTON - Arsenal houdt dit seizoen uitzicht op een prijs. De Londense voetbalclub bereikte maandag als achtste en laatste club de kwartfinales van de FA Cup. Arsenal won met 2-0 bij de amateurs van Sutton United, dat voetbalt in Conference National. Dat is het vijfde niveau in het Engelse profvoetbal.

Door ANP - 20-2-2017, 22:59 (Update 20-2-2017, 22:59)

Sutton hield een klein half uur stand tegen de huidige nummer vier uit de Premier League, die een achterstand van tien punten heeft op koploper Chelsea. Lucas Perez opende na 27 minuten de score. In de tweede helft nam Theo Walcott de tweede treffer voor zijn rekening.

De loting voor de kwartfinales is al geweest. Arsenal heeft het getroffen. De ploeg van trainer Arsène Wenger speelt tegen Lincoln City. Die ploeg voetbalt op hetzelfde niveau als Sutton United. De FA Cup moet het seizoen van Arsenal enigszins redden. De landstitel is uit zicht, en in de Champions League verloor de club vorige week in de achtste finales met 5-1 bij Bayern München. De kritiek op Wenger nam na die wedstrijd flink toe. Over twee weken is de return in Londen. In de League Cup werd Arsenal eerder al uitgeschakeld.