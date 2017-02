Locadia speelt uur mee bij winnend Jong PSV

ANP Locadia speelt uur mee bij winnend Jong PSV

EINDHOVEN - Jürgen Locadia heeft maandag zijn rentree op het voetbalveld gemaakt. De aanvaller deed een uur lang mee in de competitiewedstrijd van Jong PSV tegen NAC Breda. De Eindhovenaren wonnen met 2-0 door twee doelpunten van Albert Gudmundsson.

Door ANP - 20-2-2017, 22:02 (Update 20-2-2017, 22:02)

De 23-jarige Locadia liep eind augustus eerst een liesblessure op en kreeg aan het einde van zijn revalidatietraject te maken met een knieblessure, waarvoor een kijkoperatie noodzakelijk was. Locadia speelde dit seizoen tot dusver slechts vier duels in de eredivisie.

Tegen NAC stond de in Emmen geboren voetballer halverwege de eerste helft aan de basis van het openingsdoelpunt. De inzet van Locadia kon nog worden gestopt door doelman Jorn Brondeel, maar in de rebound trof Gudmundsson via James Horsfield alsnog doel.

Vijfde plaats

Toen Gudmundsson in de 58e minuut opnieuw scoorde, haalde Pascal Jansen Locadia naar de kant. Laros Duarte verving hem het laatste half uur in het stadion van FC Eindhoven. Trainer Phillip Cocu lijkt Locadia al in zijn selectie op te kunnen nemen voor de belangrijke uitwedstrijd tegen koploper Feyenoord van zondag.

Jong PSV blijft na de zege op de vijfde plaats in de Jupiler League staan. NAC is inmiddels weggezakt naar plek acht met nu vijf punten minder dan Jong PSV.